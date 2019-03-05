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Факти / Україна / Суспільство

Як швидко отримати субсидію грішми в Ощадбанку – покрокова інструкція

12 березня починає діяти програма монетизації субсидій для українців, які не отримують пенсії, тому Факти ICTV розповідають, як швидко отримати ці гроші.

Як швидко отримати субсидію грішми в Ощадбанку – покрокова інструкція

Для того, щоб прискорити процес отримання субсидії грошима в відділенні банку, потрібно попередньо зареєструватися на сайті Ощадбанку або безкоштовно за телефоном 0 800 210 800.

– Це дозволить субсідіанту самостійно вибрати найближче відділення, зручний час і дату для отримання виплат без черги, – відзначили в банку.

  • Коли ви отримаєте перші виплати через систему грошових переказів Швидка копійка, то вам запропонують відкрити поточний рахунок, на який у подальшому нараховуватимуть кошти.
  • Якщо ви не пенсіонер і вже маєте поточний рахунок в Ощадбанку, то субсидія автоматично зарахується на цей рахунок. 

Субсидії для пенсіонерів

  • Пенсіонерам не потрібно попередньо реєструватися у системі.
  • Усі виплати приходитимуть разом із пенсією через Укрпошту або на банківський рахунок.

Якщо вам призначили субсидію до 31 грудня 2018 року, то ви отримаєте кошти з березня 2019 року. Комунальні платежі надходитимуть у повному обсязі без субсидії і ви повинні вчасно платити рахунки, використовуючи отримані кошти. 

Гроші, які залишилися після отримання субсидії і оплати рахунків, ви можете використати у власних цілях. 

Факти ICTV розібралися, як отримати субсидію грошима.

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