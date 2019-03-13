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Факти / Україна

$250 млн! Пентагон ініціював допомогу Україні

В оборонному бюджеті США на 2020 рік передбачена допомога Україні в розмірі $250 млн.

$250 млн! Пентагон ініціював допомогу Україні

У проекті оборонного бюджету США передбачається допомога Україні в розмірі $250 млн на підтримку Збройних Сил та національних сил безпеки України.

– Надалі бюджетний запит має пройти обговорення в Конгресі США, де можуть вноситися зміни і доповнення, – заявили у посольстві України в США.

Читайте: У США схвалили законопроект щодо невизнання Криму частиною РФ

Раніше Факти ICTV писали, що США продовжили санкції проти Венесуели, які ввели ще у 2015 році.

Фото: Dreamstime

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