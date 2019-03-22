Компанія Skoda Auto не будуватиме новий мультибрендовий завод на території України.

Skoda Auto не будуватиме новий завод в Україні.

Причиною такого рішення стала відсутність з боку влади умов, які могли б залучити потенційного інвестора.

Компанія зараз розглядає для будівництва інші майданчики в Східній і Південно-Східній Європі.

Відмова від будівництва нового заводу не вплине на роботу заводу Єврокар – він продовжить збірку автомобілів Skoda.

У компанії повідомили, що Skoda визначила потенційне місце для нового мультибрендового заводу і скоротила вибір до чотирьох країн Східної і Південно-Східної Європи серед яких немає України.

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До слова, рішення про можливе будівництво заводу було прийнято у 2017 році. Тоді ж був сформований ряд побажань до української влади.

У Єврокарі відзначили, що в Україні не працюють митні і податкові стимули для діяльності індустріальних парків, хоча законопроекти були прийняті у першому читанні у 2016 році.

Також не втілена в реальність анонсована 15-річна Стратегія розвитку ринку електромобілів і не розглянуті законопроекти для підтримки виробництва електромобілів.

– На жаль, Україна не витримала конкуренції в боротьбі за великі інвестиції. Можна сказати, що вона навіть не вступала в боротьбу… за €1,4 млрд інвестицій, 5 тис. нових робочих місць і можливість виробництва 300 тис. автомобілів на рік з рівнем експорту €4,5 млрд, – сказали у Єврокарі.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували рейтинг 10 найкращих нових електромобілів бюджетного сегменту.