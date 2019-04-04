PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Дебати на Олімпійському: реакція мережі на пропозицію Тимошенко стати арбітром

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко стати модератором на дебатах. Гучна заява не залишилося без уваги і викликала бурхливу реакцію користувачів мережі.

Дебати на Олімпійському: реакція мережі на пропозицію Тимошенко стати арбітром

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував на роль незалежного арбітра на дебатах перед другим туром виборів народного депутата Юлію Тимошенко.

Така заява не могла залишитися поза увагою, тому в мережі вибухнули бурхливі обговорення.

Читайте: Міняю квитки на двушку на Подолі: реакція мережі на виклик Зеленського

Факти ICTV зібрали реакцію користувачів мережі, яких скоріш за все здивувало рішення Володимира Зеленського.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Дебати на Олімпійському: реакція мережі на пропозицію Тимошенко стати арбітром / 13 фотографий

До слова, теледебати на Суспільному у будь-якому випадку відбудуться 19 квітня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кров у Зеленського брав учасник кулінарного шоу і актор зі Сватів
Дебати відеороликами тривають: Порошенко викликає Зеленського
Перші результати аналізів Порошенка
Дебати мають пройти у кілька етапів – Порошенко
Дебати на Олімпійському – НСК зробив заяву щодо ціни
Петро Порошенко здав аналізи на НСК Олімпійський
Володимир Зеленський здав аналізи на наркотики та алкоголь
ЦВК: дебати будуть у студії НСТУ, їх обговорення кандидатами – порушення закону
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка