Якщо ціни на газ не будуть знижені, то главу НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва відправлять у відставку.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман ініціює відставку глави НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва, якщо компанія не знизить ціну на газ з 1 травня 2019 року. При цьому оголосити про зниження тарифів повинні до 24 квітня 2019 року.

Про це Гройсман заявив на засіданні Кабміну.

– Або НАК Нафтогаз України встановлює ціну нижче 8,55 грн/куб. м з 1 травня і повідомляє про це українцям до 24 квітня, або я ініціюю відставку керівника Нафтогазу і буду просити уряд підтримати мою позицію, – сказав він.

Також Гройсман додав, “хто у національній компанії з цим не згоден – заяву на стіл і пішли гуляти в іншу сферу”.

– Мені це вже все набридло, як і мільйонам українцям, коли приватні інтереси менеджменту компанії ставляться вище національних, – каже прем’єр.

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Нагадаємо, що раніше у Нафтогазі заявили, що постанова, яка передбачає зниження ціни на газ для населення, неможлива для виконання, бо вона суперечить іншим постановам уряду.