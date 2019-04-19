Кандидат у президенти України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання Петра Порошенка, заявив, що не ховався від повісток.
Кандидат у президенти України Петро Порошенко під час дебатів в Олімпійському запитав у Володимира Зеленського, чому президент і головнокомандувач не може собі дозволити некомпетентність.
Також президент заявив, що Зеленський свого часу ховався від військкоматів.
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– Я не опонент, я Ваш вирок! Я був в АТО, від повісток не ховався. З Путіним не розмовляв. У Росії з початку війни не був. Що стосується головнокомандувача. Ви ставите мені запитання, на які самі повинні відповідати – чому війна все ще не закінчилася? Ось такий Ви головнокомандувач!, – відповів Володимир Зеленський.
Хто переміг на дебатах?
- Володимир Зеленський 57%, 17 votes17 votes 57%57%
- Це не дебати, а джерело мемів 23%, 7 votes7 votes 23%23%
- Петро Порошенко 20%, 6 votes6 votes 20%20%
- Обидва кандидати трималися гідно 0%, 0 votes0 votes0%
Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко потиснули руки перед початком дебатів на НСК Олімпійський.