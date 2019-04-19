Кандидат у президенти України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання Петра Порошенка, заявив, що не ховався від повісток.

Кандидат у президенти України Петро Порошенко під час дебатів в Олімпійському запитав у Володимира Зеленського, чому президент і головнокомандувач не може собі дозволити некомпетентність.

Також президент заявив, що Зеленський свого часу ховався від військкоматів.

Читайте: Дебати 19 квітня на НСК Олімпійський: відеотрансляція онлайн

– Я не опонент, я Ваш вирок! Я був в АТО, від повісток не ховався. З Путіним не розмовляв. У Росії з початку війни не був. Що стосується головнокомандувача. Ви ставите мені запитання, на які самі повинні відповідати – чому війна все ще не закінчилася? Ось такий Ви головнокомандувач!, – відповів Володимир Зеленський.

Хто переміг на дебатах? Володимир Зеленський 57%, 17 votes 17 votes 57% 57%

Це не дебати, а джерело мемів 23%, 7 votes 7 votes 23% 23%

Петро Порошенко 20%, 6 votes 6 votes 20% 20%

Обидва кандидати трималися гідно 0%, 0 votes 0 votes 0% Всього голосів: 30 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко потиснули руки перед початком дебатів на НСК Олімпійський.