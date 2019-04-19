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Факти / Україна / Політика

Я ваш вирок! Відповідь Зеленського щодо некомпетентності

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання Петра Порошенка, заявив, що не ховався від повісток.

Я ваш вирок! Відповідь Зеленського щодо некомпетентності

Кандидат у президенти України Петро Порошенко під час дебатів в Олімпійському запитав у Володимира Зеленського, чому президент і головнокомандувач не може собі дозволити некомпетентність.

Також президент заявив, що Зеленський свого часу ховався від військкоматів.

Читайте: Дебати 19 квітня на НСК Олімпійський: відеотрансляція онлайн

– Я не опонент, я Ваш вирок! Я був в АТО, від повісток не ховався. З Путіним не розмовляв. У Росії з початку війни не був. Що стосується головнокомандувача. Ви ставите мені запитання, на які самі повинні відповідати – чому війна все ще не закінчилася? Ось такий Ви головнокомандувач!, – відповів Володимир Зеленський.

Хто переміг на дебатах?

  • Володимир Зеленський 57%, 17 votes
    17 votes 57%
    57%
  • Це не дебати, а джерело мемів 23%, 7 votes
    7 votes 23%
    23%
  • Петро Порошенко 20%, 6 votes
    6 votes 20%
    20%
  • Обидва кандидати трималися гідно 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
Всього голосів: 30

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко потиснули руки перед початком дебатів на НСК Олімпійський.

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