На час великодніх і травневих свят банки в Україні змінюють свій графік роботи.

У травні банки не працюватимуть два дні. Ще один робочий день перенесуть через святкування Великодня.

Відповідно, вихідними будуть 29 та 30 квітня після Великодня, а також 1 травня (День праці) та 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні).

Робочий день за вівторок 30 квітня переноситься на суботу 11 травня, тому банківські установи в цей день працюватимуть.

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До слова, за потреби 30 квітня банки можуть здійснювати касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку.

Вони також зобов’язані організувати своєчасні виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів.

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