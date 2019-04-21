Кандидат у президенти Володимир Зеленський виступив у своєму штабі після оголошення результатів екзит-полу.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський виступив з промовою після оголошення екзит-полом результатів виборів президента України 2019 року.

– Ми зробили це разом! Зараз не буде пафосу. Я просто хочу сказати дякую батькам за підтримку і за все, що вони це пережили. Моїй дружині за силу і витримку. Аби вона раніше почула все, що про мене говорили, вона б не вийшла за мене, – заявив Володимир Зеленський.

Також кандидат у президенти подякував своїй команді: юристам, експертам, спостерігачам, волонтерам, працівникам кол-центру.

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– Окрема подяка пані Оксані та пані Любі, які прибирали за тими, кого я назвав раніше. Дякую правоохоронцям за чесну службу, дякую СБУ за те, що тримали мене в тонусі. Дякую волонтерам і військовим за те, що ви бережете Україну, – додав Зеленський.

Також Володимир Олександрович подякував всім українцями, які його підтримали.

– Поки я офіційно не президент, скажу як громадянин України усім країнам пострадянського простору. Подивіться на нас – усе можливо, – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за результатами Національного екзит-полу, Володимир Зеленський набрав 73% голосів виборців, Петро Порошенко – 25,5%. 1,5% виборців викреслили обох кандидатів з бюлетеня.