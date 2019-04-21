Авіація МВС може бути задіяна в разі ускладнення ситуації на президентських виборах в Україні.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що авіація МВС приведена в готовність і може бути задіяна, якщо ситуації в ході виборів ускладниться.

– Вся авіація приводиться повністю у готовність до дій при раптово виникаючих завданнях, якщо виникне необхідність переміщення особового складу, оперативного складу в ті чи інші регіони нашої держави, якщо ситуація буде ускладнюватися, – сказав він.

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За його словами, порядок забезпечують 133 тис. 259 правоохоронців.

Яровий зазначив, що міжвідомчий штаб МВС аналізує інформацію про порушення і координує дії всіх підрозділів МВС.

Нагадаємо, у Нікополі чоловік у стані алкогольного сп’яніння повідомив про мінування дільниці.

Фото: МВС