Кандидат у президенти України Володимир Зеленський анонсував потужну інформаційну війну.
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський, який за результатами екзит – полів лідирує на виборах, анонсував старт інформаційної війни, заради припинення вогню на Донбасі.
– Ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну з приводу того, щоб завершити вогонь на Донбасі, – заявив Володимир Зеленський.
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З пропозицією взяти участь Зеленський звернувся до журналістів на прес-конференції.
– Ми вам розповімо наш план дій пізніше, – додав він.
Раніше Володимир Зеленський розповів, як буде вибудовувати відносини з РФ.
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