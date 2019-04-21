Кандидат у президенти України Володимир Зеленський анонсував потужну інформаційну війну.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський, який за результатами екзит – полів лідирує на виборах, анонсував старт інформаційної війни, заради припинення вогню на Донбасі.

– Ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну з приводу того, щоб завершити вогонь на Донбасі, – заявив Володимир Зеленський.

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З пропозицією взяти участь Зеленський звернувся до журналістів на прес-конференції.

– Ми вам розповімо наш план дій пізніше, – додав він.

Раніше Володимир Зеленський розповів, як буде вибудовувати відносини з РФ.