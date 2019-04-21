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Факти / Україна

РФ використала весь гібридний арсенал проти виборів в Україні – МВС

Упродовж трьох днів спостерігалася рекордна кількість повідомлень про мінування об’єктів та атак на державні системи з території РФ.

Поліція на виборчих дільницях

Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що для дискредитації президентських виборів в Україні РФ використала весь свій гібридний арсенал, хоча сьогодні було спокійніше, ніж під час першого туру виборів.

– Ми розраховували на таку ситуацію, враховуючи весь гібридний арсенал РФ, який вона використовує задля дискредитації виборів. Знешкодили дві терористичні групи, які мали зв’язок з РФ. Наша кіберполіція провела гарну роботу, тому супротивник не має доступу до нашої системи та припинив атаки, – запевнив глава МВС.

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Нагадаємо, у день голосування на виборах президента прокотилася хвиля “мінування” об’єктів інфраструктури, зокрема, аеропортів у Харкові і Львові, церков і ТЦ у Києві та інших містах.

Джерело: МВС

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