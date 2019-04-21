Кандидат у президенти Володимир Зеленський показав журналістам заповнений бюлетень перед тим, як кинути його в урну для голосування.

У поліції пообіцяли перевірити інформацію щодо демонстрації бюлетеня Володимиром Зеленським та дати їй відповідну правову оцінку.

– Ми якраз побачили це у ЗМІ. Тому, безумовно, як і минулого разу, ці факти перевірять, буде дана належна юридична оцінка, – сказав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Він додав, що поліція вивчить всі обставини події.

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До слова, явка у другому турі виборів 2019 по Україні станом на 11.00 склала 18,01%.