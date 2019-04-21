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Факти / Україна

Явка у другому турі перевищила явку на виборах 31 березня

Явка у другому турі виборів 2019 по Україні станом на 11.00 склала 18,01%.

Явка у другому турі перевищила явку на виборах 31 березня

Явка на другий тур виборів 2019 станом на 11.00 склала 18,01%, що на 1,36% більше, ніж у першому турі. 31 березня у першому турі станом на 11.00 проголосувало 16,65% українців.

Найбільше у другому турі проголосували виборці Запорізької (24,49%), Дніпропетровської (22,86%), Луганської (22,74%), Миколаївської (22,70%), Полтавської (22,53%) та Херсонської ( 22,06%) областей.

У Київській області явка виборців склала 19,43%, у Києві – 16,35%.

Менш активно у другому турі голосують жителі західної України, там явка на виборчі дільниці наступна:

  • Закарпатська область – 8,64%;
  • Івано-Франківська – 10,81%;
  • Чернівецька – 10,90%;
  • Тернопільська – 11,60%;
  • Львівська – 11,78%;
  • Волинська – 13,99%;
  • Рівненська – 14,15%.

У першому турі найактивніше голосували у Черкаській (19,71), Чернігівській (20%), Кіровоградській (20,04%), Луганській (20,6%), Полтавській (20,35%) і Запорізькій (20,74 %) областях.

Найнижча явка на 11.00 також була зафіксована у західній Україні, наприклад, у Закарпатській області проголосувало всього лише 8,26% виборців.

По Київській області явка виборців склала 17,98%, по Києву – 15,6%, що також менше, ніж у другому турі.

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Явка у другому турі перевищила явку на виборах 31 березня / 2 фотографии

Читайте: Факти ICTV оприлюднять результати екзит-полу о 20:00

Нагадаємо, що Факти ICTV стежать за другим туром виборів 2019 онлайн.

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