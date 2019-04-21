PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Як зміниться курс долара після виборів – прогноз Нацбанку

Курс долара після другого туру виборів 2019 почне зростати.

Як зміниться курс долара після виборів – прогноз Нацбанку

Сьогодні у день виборів президента курс валют в Україні залишиться на рівні, який був встановлений Нацбанком у п’ятницю. Долар коштує 26,83 грн, євро – 30,19 грн.

Однак вже після закінчення другого туру виборів 2019 НБУ підвищить курс долара на 2 копійки. У понеділок долар коштуватиме 26,85 грн.

Економісти прогнозують невелике зростання курсу долара, однак великих стрибків не буде.

Читайте: Другий тур виборів 2019: відкрилася перша виборча дільниця

До речі, експерт розповів, чи вплине другий тур президентських виборів на підняття цін на продукти в Україні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Без селфі та домашніх тварин: як поводитись на виборах 2019
Явка у другому турі виборів президента (ОНЛАЙН)
Другий тур виборів президента 2019: до котрої можна проголосувати
Які документи потрібно взяти з собою на вибори
Другий тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)
262 порушення та одна кримінальна справа: як в Україні пройшов день тиші
Другий тур виборів 2019: відкрилася перша виборча дільниця
День тиші: чи зникла з вулиць політична реклама
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка