Курс долара після другого туру виборів 2019 почне зростати.
Сьогодні у день виборів президента курс валют в Україні залишиться на рівні, який був встановлений Нацбанком у п’ятницю. Долар коштує 26,83 грн, євро – 30,19 грн.
Однак вже після закінчення другого туру виборів 2019 НБУ підвищить курс долара на 2 копійки. У понеділок долар коштуватиме 26,85 грн.
Економісти прогнозують невелике зростання курсу долара, однак великих стрибків не буде.
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До речі, експерт розповів, чи вплине другий тур президентських виборів на підняття цін на продукти в Україні.
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