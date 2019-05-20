PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Розпуск Верховної Ради: Зеленський запросив голів фракцій на консультації

21 травня о 10.00 в Адміністрації президента голови фракцій Верховної Ради проведуть консультації щодо розпуску парламенту.

Верховна Рада

Президент України Володимир Зеленський запросив керівників фракцій Верховної Ради на консультації щодо розпуску парламенту.

Читайте: Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН)

– Завтра о 10.00 в Адміністрації президента будуть консультації щодо розпуску парламенту, – заявив народний депутат Олег Березюк.

Нагадаємо, новообраний президент України Володимир Зеленський під час інавгурації 20 травня заявив про розпуск Верховної Ради.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Перші кадрові призначення Зеленського: хто увійшов у список
Продовжує дивувати – американські аналітики про інавгурацію Зеленського
Стефанчук призначений представником президента у Верховній Раді
Шефіра призначено першим помічником президента
Зеленський звільнив Муженка і призначив нового главу Генштабу
Зеленський просить Парубія скликати позачергове засідання Ради (ДОКУМЕНТ)
Менше говорити – більше робити: Кучма дав пораду Зеленському
Зеленський розпустив Раду та призначив позачергові вибори
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка