Китайська держкорпорація CNBM заявляє про початок міжнародних судових процесів щодо всіх причетних до незаконних дій з її активами в Україні.

Китайська державна корпорація CNBM, яка володіє в Україні десятьма сонячними електростанціями, заявляє про практично неминуче подання міжнародного інвестиційного позову проти України за ненадання права китайському інвестору на справедливе правосуддя. Про це заявив в інтерв’ю Українським новинам генеральний директор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен.

Раніше Міністерство юстиції України отримало повідомлення про врегулювання інвестиційного спору щодо сонячної електростанції ТОВ Восход Солар у Миколаївській області, яка належить CNBM. Повідомлення про намір дозволити інвестиційний спір через процедуру переговорів – це документ, що передбачає судовий розгляд інвестора проти держави Україна.

Такий розгляд розпочнеться, якщо сторони не прийдуть до врегулювання проблеми в переговорному процесі. На підготовку відповіді в уряду є шість місяців.

На думку Юнчжи Чена, дії державних органів України вказують на те, що позову навряд чи вдасться уникнути. Він нагадав, що після спроби рейдерського захоплення одного з активів в Україні, арешту майна та рахунків компанією були подані апеляційні скарги на всі дії правоохоронних органів і представників судової системи. Крім того, CNBM звернулася до Міжвідомчої комісії з захисту прав інвесторів і протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств.

– Паралельно з нашими цивілізованими діями в рамках закону відбуваються дивовижні події, які, на жаль, вже стали для нас звичними: суди продовжують неприховано підтримувати позицію рейдера, співробітники силових органів миттєво виконують заготовлені заздалегідь незаконні рішення, в пресі публікуються відверто брехливі заяви. За весь цей час ніхто з представників прокуратури не зустрівся з нами, – розповів він.

Представник CNBM вважає, що тим самим все більше розкручується скандал міжнародного масштабу, ставлячи під загрозу не тільки роботу їх бізнесу, а й в цілому інвестиції з Китаю в Україну.

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– Ми стоїмо на варті наших державних інтересів і поважаємо інтереси України – ми готові інвестувати далі, ми підписали угоду з Міністерством енергетики, достроково погасили кредит перед Держбанком, надали всі матеріали в правоохоронні органи, що підтверджують необгрунтованість звинувачень. Чому ж тоді силові структури та судова система тут діє в приватних, а не державних інтересах? Ми впевнені, що рано чи пізно цьому буде дана справедлива оцінка як в Україні, так і на міжнародному рівні. При такому підході з боку держорганів, на жаль, міжнародний позов вже майже на 100% неминучий. А оскільки міжнародний арбітраж і суд в Одесі трохи відрізняються, то ми приблизно можемо передбачити результат цієї суперечки, – додав він.

Раніше ЗМІ пов’язували подання позову CNBM проти України безпосередньо з діями силовиків і компанії підприємця Павла Фукса.

Нагадаємо, до ситуації навколо Восход Солар підключилося посольство Китаю.