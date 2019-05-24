Президент України Володимир Зеленський наступного тижня проведе в Києві зустріч із представниками місії Міжнародного валютного фонду.

Зустріч глави держави Володимира Зеленського з експертами валютного фонду запланована на 28 травня. Місія перебуватиме в Україні до кінця наступного тижня.

Місія МВФ продовжить роботу в Україні відповідно до графіку та готова працювати з новим Кабміном після його формування.

Читайте: Розпуск Ради може вплинути на співпрацю з МВФ – Саєнко

За словами голови Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райса, місія також веде переговори з урядом щодо проведення реформ.

Раніше Факти ICTV писали, коли Україна зможе відмовитися від грошей МВФ.