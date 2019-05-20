Інавгурація Володимира Зеленського не обійшлася без цікавих подій. Факти ICTV зібрали курйози і прикмети з інавгурації шостого президента України.

Почалася інавгурація Володимира Зеленського з його походу до Верховної Ради.

Тоді він не стримував емоцій, вітався з людьми, які прийшли подивитися на інавгурацію, тиснув руки і навіть робив селфі та цілувався. В той самий час українці скандували Зеленський.

Найбільші курйози сталися під час вручення символів президента України (штандарт президента, знак президента, гербова печатка і булава) та посвідчення президента.

Зеленському вручили посвідчення президента, після чого він поклав його на спеціальну подушечку, яку тримав співробітник почесної варти. Через кілька секунд посвідчення впало на підлогу.

Невдовзі один з учасників інавгурації підняв його і поклав назад.

Під час демонстрації гербової печатки Зеленський випадково перевернув герб догори дриґом.

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Президент також перейшов на російську мову, аби звернутися до російськомовних громадян під час свого виступу. Проте не всім сподобалося таке рішення.

Так, народний депутат Олег Ляшко заявив, що ті українці, до яких звертався Зеленський, також знають українську мову.

У свою чергу, президент подякував Ляшку за те, що той продовжує “ділити народ”.

На залишилася без сюрпризів й уся Верховна Рада. Президент заявив, що не є іконою, а тому порекомендував чиновникам не вішати його портрет у кабінетах, а краще повісити там фото своїх дітей.

На цьому новини для парламентарів не закінчилися. Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду і дав народним депутатам два місяці на те, аби ухвалити кілька рішень.

Крім того, після інавгурації народному депутату від Блоку Петра Порошенка Миколі Паламарчуку стало погано і його забрала карета швидкої допомоги. Наразі інформації про його стан здоров’я немає.



До слова, після того, як буде опубліковано указ президента про розпуск Верховної Ради дострокові вибори до парламенту не зможуть зупинити.