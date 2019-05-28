Коли українські школярі будуть святкувати останній дзвоник та випускний 2019 – читайте в матеріалі.

У 2019 році у всіх школах України останній дзвоник пройде у п’ятницю, 24 травня. У цей день учні підуть на літні канікули і повернуться до школи вже 1 вересня.

Випускний у 2019 році можуть проводити з 24 травня до 22 червня. Навчальний заклад має право самостійно обирати дату.

За традицією, на свято останнього дзвоника дівчата одягають шкільну форму, рідше — білу блузку з темною спідницею. Юнаки у цей день вдягають костюми.

Тривалий час також була поширена шкільна форма зразка радянського періоду з білим фартухом. Останнім часом вона стала витіснятися формою більш сучасного зразка, наприклад, вишиванкою.

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Святковий вечір випускного – церемонія, пов’язана із закінченням навчального закладу. На офіційній частині випускникам вручають атестати або дипломи. В основі урочистої частини – розважальна програма.

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