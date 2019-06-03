Під час свого візиту у Брюссель президент Володимир Зеленський збирається задекларувати незмінність курсу України в ЄС і НАТО.

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель під час брифінгу заявила, що під час візиту в Брюссель 4 червня глава держави підтвердить курс України в ЄС і НАТО.

Поїздка в Брюссель стане першим закордонним візитом президента Володимира Зеленського.

– Звичайно, це закордонний візит до Брюсселя для того, щоб ще раз задекларувати незмінну позицію – курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, – сказала Мендель.

Читайте: Про що говоритиме Зеленський під час візиту в Брюссель

Під час візиту в Брюссель заплановані зустрічі глави держави з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, головою ЄС Дональдом Туском, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто не торгуватиме територією України під час зустрічі Тристоронньої контактної групи.