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Факти / Україна

Як вирубують на продаж ліси Прикарпаття

Поблизу села Волосів масово вирубують дерева і не приховують цей факт.

Вирубка лісів

Біля села Волосів масово вирубають хороші дерева замість тих, які дійсно потрібно почистити.

Жителі села скаржаться на дії лісорубів, які вирубають великі і здорові дерева.

– Ось, дивіться, які траншеї нам розбили ці лісовози. Тут вода більше як півметра. Можна втопитися. Вивезли купу лісу. І так з кожної сторони лісу, – розповів один з місцевих жителів.

Замість сухих дерев вирубають здорові і великі дуби, аби отримати більше грошей за деревину.

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До слова, у приватному секторі Києва сталася пожежа, яка призвела до кількох вибухів.

Джерело: Надзвичайні новини

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