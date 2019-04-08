Поблизу села Волосів масово вирубують дерева і не приховують цей факт.
Біля села Волосів масово вирубають хороші дерева замість тих, які дійсно потрібно почистити.
Жителі села скаржаться на дії лісорубів, які вирубають великі і здорові дерева.
– Ось, дивіться, які траншеї нам розбили ці лісовози. Тут вода більше як півметра. Можна втопитися. Вивезли купу лісу. І так з кожної сторони лісу, – розповів один з місцевих жителів.
Замість сухих дерев вирубають здорові і великі дуби, аби отримати більше грошей за деревину.
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До слова, у приватному секторі Києва сталася пожежа, яка призвела до кількох вибухів.
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