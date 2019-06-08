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Факти / Україна / Політика

Партія Саакашвілі Рух нових сил піде на вибори самостійно

Партія Міхеіла Саакашвілі Рух нових сил самостійно братиме участь у парламентських виборах.

Міхеіл Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі повідомив про те, що його партія Рух нових сил на вибори до Верховної Ради піде самостійно.

За словами політика, таке рішення було прийняте, оскільки політсила відрізняється від інших партій ідеями.

Також Міхеіл Саакашвілі зазначив, що не може йти на компроміси. Тому їхнє головне завдання зараз – організуватися і йти вперед.

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Лідер партії також додав, що політсила потребує волонтерів, які погодяться допомагати.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко пропонував Міхеілу Саакашвілі очолити партію УДАР.

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