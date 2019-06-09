Партія УДАР на дострокових парламентських виборах висуне кандидатів тільки у мажоритарних виборчих округах.

Партія Віталія Кличка УДАР на позачергових виборах до Верховної Ради висуне кандидатів тільки у мажоритарних округах.

Таке рішення ухвалив з’їзд партії, йдеться на сайті політсили.

– Тому на ці дострокові вибори від УДАРу підуть мажоритарники, які готові ефективно працювати в округах, звітувати перед людьми і втілювати запити своїх виборців.

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Кличко також нагадав, що залишається на посаді мера Києва.

Нагадаємо, Кличко запропонував колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі очолити його партію УДАР на позачергових виборах до парламенту.

Джерело: УДАР