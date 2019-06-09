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Факти / Україна / Політика

Партія Кличка не формуватиме список на вибори

Партія УДАР на дострокових парламентських виборах висуне кандидатів тільки у мажоритарних виборчих округах. 

Партія Кличка не формуватиме список на вибори

Партія Віталія Кличка УДАР на позачергових виборах до Верховної Ради висуне кандидатів тільки у мажоритарних округах.

Таке рішення ухвалив з’їзд партії, йдеться на сайті політсили.

– Тому на ці дострокові вибори від УДАРу підуть мажоритарники, які готові ефективно працювати в округах, звітувати перед людьми і втілювати запити своїх виборців.

Читайте: Партія Слуга народу оголосила список на вибори в Раду

Кличко також нагадав, що залишається на посаді мера Києва.

Нагадаємо,  Кличко запропонував колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі очолити його партію УДАР на позачергових виборах до парламенту.

Джерело: УДАР

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