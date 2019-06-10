На з’їзді партії Батьківщина було названо її першу п’ятірку.

Під час з’їзду партії Батьківщина стало відомо, що у першу п’ятірку увійшли:

народний депутат Юлія Тимошенко;

підприємець Сергій Тарута;

екс-голова СБУ Валентин Наливайченко;

народний депутат Сергій Соболєв;

секретар Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформполітики Олена Кондратюк.

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За словами представників партії, у Батьківщини також є програма розвитку України, яка повинна показати результат уже за 100 днів.

До слова, під час з’їзду партії Слуга народу була представлена її перша десятка.