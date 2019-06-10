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Факти / Україна / Політика

Батьківщина назвала першу п’ятірку партії

На з’їзді партії Батьківщина було названо її першу п’ятірку.

Батьківщина назвала першу п’ятірку партії

Під час з’їзду партії Батьківщина стало відомо, що у першу п’ятірку увійшли:

  • народний депутат Юлія Тимошенко;
  • підприємець Сергій Тарута;
  • екс-голова СБУ Валентин Наливайченко;
  • народний депутат Сергій Соболєв;
  • секретар Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформполітики Олена Кондратюк.

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За словами представників партії, у Батьківщини також є програма розвитку України, яка повинна показати результат уже за 100 днів.

До слова, під час з’їзду партії Слуга народу була представлена її перша десятка.

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