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Факти / Україна

Ростовський суд засудив п’ятьох кримчан до 12-17 років в’язниці у справі Хізб ут-Тахрір

У Ростові-на-Дону суд засудив до 12-17 років ув’язнення п’ятьох кримчан.

Ростовський суд засудив п’ятьох кримчан до 12-17 років в’язниці у справі Хізб ут-Тахрір

Російський суд виніс вироки п’ятьом кримчанам у справі Хізб ут-Тахрір (міжнародна ісламська політична партія, яка публічно та вільно діє в країнах Європи та в США). Їх ростовський суд засудив до 12-17 років в’язниці.

Читайте: Справа Хізб ут-Тахрір: у Криму проходять масові обшуки

Так, суд вирішив:

  • Визнати винним і засудити Абдуллаєва Теймура до ув’язнення терміном на 17 років суворого режиму;
  • Рустема Ісмаїлова – до 14 років;
  • Абдуллаєва Узеіра – до 13 років;
  • Саледінова Айдера – до 12 років;
  • Джемаденова Еміля – до 12 років.

До речі, 10 червня в окупованому Криму російські силовики здійснюють обшуки у кількох районах.

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