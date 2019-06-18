У Ростові-на-Дону суд засудив до 12-17 років ув’язнення п’ятьох кримчан.
Російський суд виніс вироки п’ятьом кримчанам у справі Хізб ут-Тахрір (міжнародна ісламська політична партія, яка публічно та вільно діє в країнах Європи та в США). Їх ростовський суд засудив до 12-17 років в’язниці.
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Так, суд вирішив:
- Визнати винним і засудити Абдуллаєва Теймура до ув’язнення терміном на 17 років суворого режиму;
- Рустема Ісмаїлова – до 14 років;
- Абдуллаєва Узеіра – до 13 років;
- Саледінова Айдера – до 12 років;
- Джемаденова Еміля – до 12 років.
До речі, 10 червня в окупованому Криму російські силовики здійснюють обшуки у кількох районах.
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