У Ростові-на-Дону суд засудив до 12-17 років ув’язнення п’ятьох кримчан.

Російський суд виніс вироки п’ятьом кримчанам у справі Хізб ут-Тахрір (міжнародна ісламська політична партія, яка публічно та вільно діє в країнах Європи та в США). Їх ростовський суд засудив до 12-17 років в’язниці.

Читайте: Справа Хізб ут-Тахрір: у Криму проходять масові обшуки

Так, суд вирішив:

Визнати винним і засудити Абдуллаєва Теймура до ув’язнення терміном на 17 років суворого режиму;

Рустема Ісмаїлова – до 14 років;

Абдуллаєва Узеіра – до 13 років;

Саледінова Айдера – до 12 років;

Джемаденова Еміля – до 12 років.

До речі, 10 червня в окупованому Криму російські силовики здійснюють обшуки у кількох районах.