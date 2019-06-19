Група Bellingcat назвала імена осіб, які ймовірно причетні до катастрофи Boeing MH17 на Донбасі у липні 2014 року.
Група Bellingcat оприлюднила список з 12 осіб, які ймовірно причетні до катастрофи Boeing MH17.
Під час роботи намагалися встановити особи більшості фігурантів прослуховувань СБУ.
У доповіді можна побачити контекст переговорів, а також дізнатися про особистості потенційних підозрюваних у катастрофі Boeing MH17.
Читайте: Катастрофа MH17: журналісти назвали імена можливих підозрюваних
Серед осіб, які несуть відповідальність за доставку ЗРК Бук і катастрофу літака, називаються:
- Ігор Гіркін (Стрілець);
- Сергій Миколайович Дубинський (Хмурий);
- Олег Юлдашевич Пулатов (Гюрза, Халіф);
- Леонід Володимирович Харченко (Крот);
- Едуард Машутовіч Гілазєв (Рязань);
- Олег Анатолійович Шарп (Змій);
- Ігор Миколайович Безлер (Біс);
- Сергій Сергійович Поваляєв (Боцман);
- Валерій Олександрович Стельмах (Найманець, Батя);
- Ігор Іванович Українець (Мінер);
- Олександр Сергійович Ходаковський (Скіф);
- Олександр Олександрович Семенов (Сан Санич).
У доповіді також містяться докази того, що перехоплені телефонні переговори навряд чи були відредаговані.
До слова, причетним до катастрофи Boeing MH17 оголосять підозру після оприлюднення їх імен.
Джерело: Bellingcat