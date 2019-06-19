Група Bellingcat назвала імена осіб, які ймовірно причетні до катастрофи Boeing MH17 на Донбасі у липні 2014 року.

Група Bellingcat оприлюднила список з 12 осіб, які ймовірно причетні до катастрофи Boeing MH17.

Під час роботи намагалися встановити особи більшості фігурантів прослуховувань СБУ.

У доповіді можна побачити контекст переговорів, а також дізнатися про особистості потенційних підозрюваних у катастрофі Boeing MH17.

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Серед осіб, які несуть відповідальність за доставку ЗРК Бук і катастрофу літака, називаються:

Ігор Гіркін (Стрілець);

Сергій Миколайович Дубинський (Хмурий);

Олег Юлдашевич Пулатов (Гюрза, Халіф);

Леонід Володимирович Харченко (Крот);

Едуард Машутовіч Гілазєв (Рязань);

Олег Анатолійович Шарп (Змій);

Ігор Миколайович Безлер (Біс);

Сергій Сергійович Поваляєв (Боцман);

Валерій Олександрович Стельмах (Найманець, Батя);

Ігор Іванович Українець (Мінер);

Олександр Сергійович Ходаковський (Скіф);

Олександр Олександрович Семенов (Сан Санич).

У доповіді також містяться докази того, що перехоплені телефонні переговори навряд чи були відредаговані.

До слова, причетним до катастрофи Boeing MH17 оголосять підозру після оприлюднення їх імен.

Джерело: Bellingcat