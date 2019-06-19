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Факти / Україна

Катастрофа MH17: Bellingcat назвала імена ймовірних причетних

Група Bellingcat назвала імена осіб, які ймовірно причетні до катастрофи Boeing MH17 на Донбасі у липні 2014 року.

Катастрофа MH17: Bellingcat назвала імена ймовірних причетних

Група Bellingcat оприлюднила список з 12 осіб, які ймовірно причетні до катастрофи Boeing MH17.

Під час роботи намагалися встановити особи більшості фігурантів прослуховувань СБУ.

У доповіді можна побачити контекст переговорів, а також дізнатися про особистості потенційних підозрюваних у катастрофі Boeing MH17.

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Серед осіб, які несуть відповідальність за доставку ЗРК Бук і катастрофу літака, називаються:

  • Ігор Гіркін (Стрілець);
  • Сергій Миколайович Дубинський (Хмурий);
  • Олег Юлдашевич Пулатов (Гюрза, Халіф);
  • Леонід Володимирович Харченко (Крот);
  • Едуард Машутовіч Гілазєв (Рязань);
  • Олег Анатолійович Шарп (Змій);
  • Ігор Миколайович Безлер (Біс);
  • Сергій Сергійович Поваляєв (Боцман);
  • Валерій Олександрович Стельмах (Найманець, Батя);
  • Ігор Іванович Українець (Мінер);
  • Олександр Сергійович Ходаковський (Скіф);
  • Олександр Олександрович Семенов (Сан Санич).

У доповіді також містяться докази того, що перехоплені телефонні переговори навряд чи були відредаговані.

До слова, причетним до катастрофи Boeing MH17 оголосять підозру після оприлюднення їх імен.

Джерело: Bellingcat

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