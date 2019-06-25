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Факти / Україна

Створення Офісу президента – Зеленський підписав низку указів

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким створюється Офіс президента.

Володимир Зеленський

На сайті глави держави з’явився указ №436/2019, яким створюється Офіс президента.

Основними завданнями Офісу президента стане правове, інформаційне, консультативне та інше забезпечення здійснення главою держави своїх повноважень.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

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Також указом президента з посади глави Адміністрації президента був звільнений Андрій Богдан. Його призначили керівником Офісу президента.

Подібні укази були підписані Зеленським щодо ще восьми чиновників.

До слова 20 червня президент Володимир Зеленський підписав перший закон за час перебування на посаді глави України.

Джерело: Адміністрація Президента

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