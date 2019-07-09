На з’їзді партії Слуга народу озвучили передвиборчу програму політсили.
Глава партії Слуга народу Дмитро Разумков озвучив програму політсили, з якою вона піде на вибори до Верховної Ради.
Програма партії Слуга народу
Пріоритетами партії названі очищення та оновлення системи влади в Україні.
У партії мають намір скасувати депутатську недоторканність і створити механізм накладення народного вето на законопроекти, які не влаштовують суспільство.
Також буде повернення відповідальності за незаконне збагачення та впровадження виборів за пропорційною системою з відкритими списками.
Громадян нагороджуватимуть за виявлення корупції.
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Фінансування оборонного сектора буде встановлено на рівні не менше 5% ВВП країни.
Реформувати ЗСУ будуть за стандартами НАТО.
Партія прийматиме закони, які сприяють євроатлантичному вектору розвитку України.
Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів перезавантажать і впровадять інститут суду присяжних.
Право володіння зброєю законодавчо врегулюють і працюватимуть у напрямку розвитку механізму захисту свідків.
Буде проведено національний економічний аудит із залученням українських та міжнародних компаній.
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Буде введено податок на виведений капітал, а ДФС позбавлять правоохоронних функцій.
Партія заявила про бажання провести перепис населення і впровадити економічний паспорт українця.
Енергетичну схему Роттердам+ обіцяють скасувати.
За незаконну вирубку лісів введуть кримінальну відповідальність.
Для викладачів середніх і вищих навчальних закладів пропонують базову матеріальне забезпечення на рівні трьох мінімальних зарплат.
Також буде введена система обов’язкового медичного страхування.
Українську культуру і мову будуть підтримувати за допомогою фіскальних стимулів і держфінансування.
Нагадаємо, партія Слуга народу представила першу десятку кандидатів на мажоритарних округах.
Джерело: Слуга народу