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Факти / Україна

Перша зарплата Баканова на посаді в. о. голови СБУ

Зарплата тимчасово виконуючого обов’язки голови СБУ Івана Баканова склала 54 564 грн.

Перша зарплата Баканова на посаді в. о. голови СБУ

Зарплата Івана Баканова за червень склала 54 564 грн.

Інформацію про те, скільки отримує Баканов надала СБУ за запитом журналістів.

Читайте: Українцям можуть фіксувати зарплату у валюті – Верховний суд

Також повідомляється, що глава СБУ Василь Грицак заробив цього ж місяця 72 338 грн.

До слова, президент України Володимир Зеленський призначив Баканова виконуючим обов’язки голови СБУ 22 травня. Грицак пішов у відставку через тиждень після його призначення.

Нагадаємо, за травень 2019 року на посаді президента Володимир Зеленський отримав 12 727 грн зарплати.

Джерело: Слово та Діло

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