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Факти / Україна

Зеленський просить провести позачергове засідання Ради 18 липня

Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з пропозицією провести позачергове засідання парламенту 18 липня.

Зеленський просить провести позачергове засідання Ради 18 липня

Позачергове засідання Верховної Ради для розгляду внесених до парламенту президентом України законопроектів може відбутися вже у цей четвер, 18 липня.

Саме з таким проханням до Андрія Парубія звернувся Володимир Зеленський.

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– Прошу скликати 18 липня 2019 року позачергове пленарне засідання Верховної Ради, до порядку денного якого включити розгляд внесених президентом України проектів законів: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування…, Про внесення змін до закону України про Вищий антикорупційний суд (про початок роботи суду), про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митні території України, – йдеться у листі.

Нагадаємо, що 9 липня на сайті парламенту оприлюднили законопрект про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд, який вніс Володимир Зеленський.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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