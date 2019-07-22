Проведення позачергових виборів до Верховної Ради було конкурентним і мирним.

Спецкоординатор і керівник місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Ілкка Канерва заявив, що позачергові парламентські вибори в Україні пройшли конкурентно і мирно.

За його словами, зловживань у виборчій кампанії в цілому не було.

Канерва додав, що її фінансування було не таким прозорим, як потрібно.

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Він також заявив про те, що були зафіксовані спроби фінансово вплинути на вибір громадян України.

До слова, у Комітеті виборців України вважають, що парламентські вибори відповідали міжнародним стандартам.