Олега Шамшура ЗМІ називають ймовірним послом України у США. Що відомо про дипломата – у матеріалі Фактів ICTV.

Олег Шамшур нині є послом України у Франції.

За даними ЗМІ, його кандатуру на посаду очільника посольства у США наразі нібито розглядають в Офісі президента.

До речі, він уже був послом України в США у 2005-2010 роках.

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Шамшурі – 63 роки. У 1978 році він закінчив КНУ імені Шевченка, факультет міжнародних відносин і права.

1982 рік – аспірантура Інституту соціальних і економічних проблем іноземних країн АН України, кандидат історичних наук.

Володіє англійською, російською та французькою мовами.

Кар’єра та досягнення:

1981-1993 рр. – робота в Інституті соціальних і економічних проблем зарубіжних країн НАН України.

1993 рік – стажування в Лондонському університетському коледжі.

1993-1996 рр. – перший секретар, радник постійного представництва України при ООН та інших міжнародних організацій в Женеві.

1996-1998 рр. – заступник голови Держкомітету з питань національностей та міграції України, член Президентської комісії з питань громадянства.

1998-2003 рр. – радник-посланник Посольства України в Країнах Бенілюксу.

З жовтня 2003-го по лютий 2004 року – начальник управління європейської інтеграції МЗС України.

З того часу і до січня 2006 року був заступником міністра закордонних справ.

З грудня 2005-го до травня 2010 року – посол України в Сполучених Штатах Америки.

За сумісництвом з березня 2006-го до травня 2010 року очолював також посольства в Антигуа і Барбуді.

Має орден За заслуги III ступеню.

Нагадаємо, 15 липня Володимир Зеленський ініціював оновлення українського дипкорпусу, яке почнеться з заміни 12 послів, зокрема посла України у США.

Фото: Посольство України у Франції