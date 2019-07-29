У Києві через підвищення температури повітря обмежили рух фур.

Через підвищення температури повітря у Києві обмежили рух великовантажного транспорту.

Тимчасове обмеження вводиться 29 липня з 11.00 до 18.00.

З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг і вулиць столиці в період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовантажного транспорту з 11:00 до 18:00. Час обмеження може варіюватися залежно від температурного режиму, – повідомили в Патрульній поліції.

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Таке рішення пояснюють тим, що значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище +28° призводить до руйнування покриття доріг.

До слова, погода в Україні 29 липня на більшій частині території буде сухою і спекотною.

Джерело: Патрульна поліція