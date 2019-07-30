У районі Первомайська Луганської області бойовики “ЛНР” обстріляли безпілотник малого радіуса дії СММ ОБСЄ.

Спостерігачі ОБСЄ стверджують, що 28 липня, перебуваючи на околиці Первомайська і керуючи польотом міні-БПЛА, чули 13 пострілів та черг зі стрілецької зброї приблизно за 2 км на захід.

Бойовики вогонь вели саме по БПЛА.

Дрон вдалося приземлити, однак апарат зазнав значних пошкоджень: зламане кріплення камери, пробоїна в корпусі та відсутні пропелери.

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Вони вважають, що ці пошкодження – наслідки вогню зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, на Донбасі з опівночі 21 липня стартувало нове перемир’я, під час якого вперше забороняється “будь-яке ведення вогню”.

Джерело: OSCE

Фото: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine