У районі Первомайська Луганської області бойовики “ЛНР” обстріляли безпілотник малого радіуса дії СММ ОБСЄ.
Спостерігачі ОБСЄ стверджують, що 28 липня, перебуваючи на околиці Первомайська і керуючи польотом міні-БПЛА, чули 13 пострілів та черг зі стрілецької зброї приблизно за 2 км на захід.
Бойовики вогонь вели саме по БПЛА.
Дрон вдалося приземлити, однак апарат зазнав значних пошкоджень: зламане кріплення камери, пробоїна в корпусі та відсутні пропелери.
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Вони вважають, що ці пошкодження – наслідки вогню зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, на Донбасі з опівночі 21 липня стартувало нове перемир’я, під час якого вперше забороняється “будь-яке ведення вогню”.
Джерело: OSCE
Фото: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine
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