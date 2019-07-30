PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Бойовики “ЛНР” підбили безпілотник ОБСЄ

У районі Первомайська Луганської області бойовики “ЛНР” обстріляли  безпілотник малого радіуса дії СММ ОБСЄ.

Безпілотник ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ стверджують, що 28 липня, перебуваючи на околиці Первомайська і керуючи польотом міні-БПЛА, чули 13 пострілів та черг зі стрілецької зброї приблизно за 2 км на захід.

Бойовики вогонь вели саме по БПЛА.

Дрон вдалося приземлити, однак апарат зазнав значних пошкоджень: зламане кріплення камери, пробоїна в корпусі та відсутні пропелери.

Читайте: На Донбас прибули російські снайпери для знищення відеокамер СММ ОБСЄ

Вони вважають, що ці пошкодження – наслідки вогню зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, на Донбасі з опівночі 21 липня стартувало нове перемир’я, під час якого вперше забороняється “будь-яке ведення вогню”.

Джерело: OSCE

Фото: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Український військовий підірвався на встановленій ворожою ДРГ вибухівці
На Донбасі бойовики обстріляли КПВВ Мар’їнка
Півтисячі обстрілів за три доби: ОБСЄ фіксує порушення бойовиками режиму тиші
Я воюю проти РФ! Шанувальник “русского мира” побив ветерана АТО (18+)
Відносна тиша, але ми готові до всього – боєць ЗСУ про перемир’я на Донбасі
Перший поранений за час перемир’я: бойовики не припиняють відкривати вогонь
Бойовики продовжують стріляти під час перемир’я на Донбасі. Поранено військового
Третю добу кулемет на відпочинку: ЗСУ не відповідають на обстріли бойовиків
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка