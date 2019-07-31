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Факти / Україна

ЦВК оголосила обраними 134 мажоритарників (СПИСОК)

Центральна виборча комісія визнала обраними 134 народних депутатів-мажоритарників за результатами виборів до Верховної Ради 2019.

ЦВК оголосила обраними 134 мажоритарників (СПИСОК)

За підсумками голосування на парламентських виборах 2019, ЦВК визнала обраними 134 народних депутати-мажоритарники.

Під час засідання 31 липня комісія визнала обраними 50 народних депутатів України.

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ЦВК визнала обраними таких депутатів, які пройшли до Верховної Ради ІХ скликання:

  • Палицю І.П. – в ОВО № 22
  • Констанкевича І.М. – в ОВО № 23
  • Нестеренка К.О. – в ОВО № 26
  • Лічмаан Г.В. – в ОВО № 30
  • Захарченка В.В. – в ОВО № 31
  • Каптєлова Р.В. – в ОВО № 36
  • Магомедова М.С. – в ОВО № 45
  • Солод Ю.В. – в ОВО № 47
  • Єфімова М.В. – в ОВО № 48
  • Новинського В.В. – в ОВО № 57
  • Магеру С.В. – в ОВО № 58
  • Лубінця Д.В. – в ОВО № 60
  • Герасименка І.Л. – в ОВО № 62
  • Кицака Б.В. – в ОВО № 63
  • Петьовку В.В. – в ОВО № 72
  • Поляка В.М. – в ОВО № 73
  • Касая Г.О. – в ОВО № 74
  • Соху Р.В. – в ОВО № 75
  • Нальотова Д.О. – в ОВО № 144
  • Шаповалова Ю.А. – в ОВО № 146
  • Касая К.І. – в ОВО № 149
  • Мовчана О.В. – в ОВО № 150
  • Деркач А.Л. – в ОВО № 159
  • Гевко В.Л. – в ОВО № 167
  • Кінзбурську В.О. – в ОВО № 171
  • Бакумова О.С. – в ОВО № 173
  • Пивоварова Є.П. – в ОВО № 175
  • Микиша Д.С. – в ОВО № 181
  • Стефанчука М.О. – в ОВО № 187
  • Лабазюка С.П. – в ОВО № 188
  • Яценка А.В. – в ОВО № 200
  • Перебийніса М.В. – в ОВО № 212
  • Дубнова А.В. – в ОВО № 213
  • Яременка Б.В. – в ОВО № 215
  • Грищука Р.П. – в ОВО № 222
  • Пашковського М.І. — в ОВК № 11
  • Юрчишина П.В. — в ОВО № 13
  • Вацака Г. А. — в ОВО № 16
  • Мисягіна Ю.М. — в ОВО № 28
  • Криворучкіну О.В. — в ОВО № 32
  • Трухіна О.М. — в ОВО № 40
  • Христенка Ф.В. — в ОВО № 46
  • Ковальова О.І. — в ОВО № 51
  • Горвата Р.І. — в ОВО № 68
  • Мельника П.В. — в ОВО № 81
  • Савчук О.В. — в ОВО № 83
  • Андрійовича З.М. — в ОВО № 87
  • Тимофійчука В.Я. — в ОВО № 89
  • Галушка М.Л. — в ОВО № 97
  • Дануцу О.А. — в ОВО № 99
  • Довгого О.С. — в ОВО № 102
  • Воронька О.Є. — в ОВО № 103
  • Лукашева О.А. — в ОВО № 113
  • Піпу Н.Р. — в ОВО № 115
  • Княжицького М.Л. — в ОВО № 116
  • Рущишина Я.І. — в ОВО № 117
  • Кіта А.Б. — в ОВО № 126
  • Дирдіна М.Є. — в ОВО № 132
  • Дмитрука А.Г. — в ОВО № 133
  • Колєва О.В. — в ОВО № 134
  • Бобляха А.Р. — в ОВО № 145
  • Ляшенко А.О. — в ОВО № 148
  • Ковальчука О.В. — в ОВО № 152
  • М’ялика В.Н. — в ОВО № 155
  • Литвиненка С.А. — в ОВО № 156
  • Васильєва І.С. — в ОВО № 158
  • Молотка І.Ф. — в ОВО № 160
  • Гузенка М.В. — в ОВО № 161
  • Задорожнього М.М. — в ОВО № 162
  • Чайківського І.А. — в ОВО № 165
  • Люшняка М.В. — в ОВО № 166
  • Куницького О.О. — в ОВО № 169
  • Фельдмана О.Б. — в ОВО № 174
  • Люботу Д.В. — в ОВО № 177
  • Літвінова О.М. — в ОВО № 178
  • Колихаєва І.В. — в ОВО № 184
  • Шпак Л.О. — в ОВО № 194
  • Нагорняка С.В. — в ОВО № 199
  • Семінського О.В. — в ОВО № 205
  • Юрченка О.М. — в ОВО № 211
  • Забуранну Л.В. — в ОВО № 216
  • Гуріна Д.О. — в ОВО № 218
  • Тищенка М.М. — в ОВО № 219
  • Бондар Г. В. — в ОВО № 220
  • Драбовського А.Г. – в ОВО № 12
  • Кучера М.І. – в ОВО № 17
  • Рубльова В.В. – в ОВО № 20
  • Кисилевського Д.Д. – в ОВО № 24
  • Бужанського М.А. – в ОВО № 25
  • Демченка С.О. – в ОВО № 29
  • Шпенова Д.Ю. – в ОВО № 37
  • Бородіна В.В. – в ОВО № 38
  • Северина С.С. – в ОВО № 39
  • Шевченка Є.В. – в ОВО № 76
  • Пономарьова О.С. – в ОВО № 78
  • Нікітіну М.В. – в ОВО № 82
  • Іванчука А.В. – в ОВО № 88
  • Бабенка М.В. – в ОВО № 90
  • Кузбита Ю.М. – в ОВО № 101
  • Дубневича Я.В. – в ОВО № 120
  • Бакунця П.А. – в ОВО № 122
  • Батенка Т.І. – в ОВО № 123
  • Гайду О.В. – в ОВО № 128
  • Копитіна І.В. – в ОВО № 129
  • Негулевського І.П. – в ОВО № 130
  • Чорноморова А.О. – в ОВО № 131
  • Леонова О.О. – в ОВО № 135
  • Горенюка О.О. – в ОВО № 136
  • Васильковського І.І. – в ОВО № 139
  • Колебошина С.В. – в ОВО № 140
  • Ткаченка О.М. – в ОВО № 141
  • Кіссе А. І. – в ОВО № 142
  • Кулініча О.І. – в ОВО № 147
  • Іванісова Р.В. – в ОВО № 153
  • Аліксійчука О.В. – в ОВО № 154
  • Рябуху Т.В. – в ОВО № 157
  • Богданця А.В. – в ОВО № 163
  • Одарченка А.М. – в ОВО № 170
  • Здебського Ю.В. – в ОВО № 172
  • Кучера О.В. – в ОВО № 179
  • Красова О.І. – в ОВО № 180
  • Павліша П.В. – в ОВО № 182
  • Вагнєр В.О. – в ОВО № 18
  • Іванова В.І. – в ОВО № 185
  • Ковальова О.І. – в ОВО № 186
  • Копанчук О.Є. – в ОВО № 189
  • Жмеренецького О.С. – в ОВО № 190
  • Бондаря В.В. – в ОВО № 191
  • Герегу О.В. – в ОВО № 192
  • Стріхарського А.П. – в ОВО № 196
  • Скічка О.О. – в ОВО № 197
  • Полякова А.Е. – в ОВО № 206
  • Давиденка В.М. – в ОВО № 208
  • Пуртову А.А. – в ОВО № 221.

Нагадаємо, раніше ЦВК прийняла оригінальні протоколи з усіх 199 округів.

Джерело: ЦВК

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