Завідувач відділу прогнозування атомної та відновлюваної енергії Інституту загальної енергетики НАН України Борис Костюковський повідомив про можливі проблеми в роботі енергосистеми, якщо строк виконання заходів Нацплану не перенесуть.

Якщо залишити без змін терміни реалізації Національного плану зі скорочення викидів (Нацплан), то це може призвести до зупинки блоків ТЕС, а отже і до дефіциту потужностей в енергосистемі. Таку думку висловив завідувач відділу прогнозування атомної та відновлюваної енергії Інституту загальної енергетики НАН України Борис Костюковський.

– Виведення блоків теплових електростанцій з експлуатації – це дефіцит потужностей. Тобто ми не зможемо забезпечити споживачів електроенергією. А чи вийде компенсувати це все імпортом – велике запитання, – заявив Борис Костюковський.

Експерт зазначив, що якщо строк виконання заходів Нацплану не перенесуть, то вже в 2020 році буде зупинена низка блоків великих станцій.

Зокрема, з 1 січня 2020 року можуть бути виведений з експлуатації один блок Трипільської ТЕС державної ПАТ Центренерго, а також один блок Слов’янської ТЕС ПАТ Донбасенерго. Сумарно вже з нового року енергосистема може недорахувати 1 250 МВт потужності, якщо терміни реалізації Національного плану не будуть зміщені.

– Я негативно оцінюю те, що відбувається. Ми беремо на себе зобов’язання, які виконати не можемо. А потім виявляється, що грошей на ці заходи (в рамках Нацплану зі скорочення викидів) немає, – повідомив Борис Костюковський.

Національний план зі скорочення викидів був ухвалений Україною в грудні 2017 року як зобов’язання за лінійним скороченням викидів в рамках Угоди про асоціацію з Європою.

При Міністерстві палива та енергетики України створена робоча група, яка повинна була розробити механізм фінансування екологічних заходів у рамках Нацплану, але механізм так і не був знайдений, а згідно з зобов’язаннями, перші два енергоблоки українських ТЕС повинні працювати з сіро-азотоочистками вже з 1 січня 2020 року.

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В результаті цього 17 липня Кабмін підготував постанову про перенесення термінів реалізації Нацплану на два роки, щоб не допустити дестабілізації енергосистеми.

За словами голови громадської ради при Міністерстві екології та президента ГО Жива планета Світлани Берзіної, Україна збереже темпи скорочення викидів в атмосферу за рахунок зниження вироблення електроенергії на ТЕС і тим самим виконає зобов’язання перед ЄС навіть у разі зміщення строків виконання Національного плану.

При цьому експерт заявила, що основна проблема Нацплану – це невідповідність економічним умовам, і її треба вирішувати, щоб проводити модернізацію.

Нагадаємо, глава Об’єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков звернувся до прем’єр-міністра України з проханням знизити тарифи Укренерго для промисловості.