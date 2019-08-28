До порядку денного першої сесії Верховної Ради IX скликання включено законопроект щодо зняття депутатської недоторканності.

Законопроект Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів) №7203 депутатська група внесла до порядку денного першого засідання Верховної Ради.

Також 29 серпня Рада сформує Кабмін, змінить голову СБУ та дасть згоду президенту на зміну генпрокурора.

Раніше представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що Слуга народу може підтримати законопроект Блоку Петра Порошенка щодо зняття депутатської недоторканності.

За його словами, в резолютивній частині рішення Конституційного суду немає зауважень до документа.