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Схема розміщення депутатських фракцій у сесійній залі Верховної Ради

Підготовча депутатська група затвердила схеми розміщення народних депутатів у залі засідань Верховної Ради IX скликання.

Схема розміщення депутатських фракцій у сесійній залі Верховної Ради

Представники фракції Слуга народу зайняли 251 місце, які розташувалися в перших дев’яти рядах перед трибуною і президією, але одинадцять нардепів займуть місця між парламентаріями з фракцій Європейська солідарність і Голос в десятому та тринадцятому рядах.

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Голос (17), Батьківщина (26), депутати-мажоритарники (36) сядуть в центральній частині залу на десятому – шістнадцятому рядах.

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На флангах розмістилися члени фракцій Європейська солідарність (27) та Опозиційна платформа – За життя (43).

Також Разумков оголосив про створення депутатської групи За майбутнє в складі 22 парламентарів.

Також голова підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков розповів про план роботи нової Ради під час першого засідання.

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