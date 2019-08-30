Новий уряд розглядає можливість проведення перепису населення України вже наприкінці 2019 року, а не в грудні 2020-го – як планувалося раніше.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що перепис населення можуть провести до кінця 2019 року.

За його словами, раніше планувалося зробити це наприкінці 2020 року, тому що восени повинні були відбутися чергові парламентські вибори.

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– Виборів тепер не буде, принаймні, парламентських точно, – зазначив глава уряду.

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