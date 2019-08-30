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Факти / Україна / Суспільство

Перепис населення України проведуть раніше. Гончарук назвав нову дату

Новий уряд розглядає можливість проведення перепису населення України вже наприкінці 2019 року, а не в грудні 2020-го – як планувалося раніше.

Перепис населення України проведуть раніше. Гончарук назвав нову дату

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що перепис населення можуть провести до кінця 2019 року.

За його словами, раніше планувалося зробити це наприкінці 2020 року, тому що восени повинні були відбутися чергові парламентські вибори.

Читайте: Перепис населення України через смартфони протестують у 2019

– Виборів тепер не буде, принаймні, парламентських точно, – зазначив глава уряду.

Раніше Факти ICTV писали, скільки людей проживає в Україні.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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