Прем’єр-міністр Олексій Гончарук показав, як відпочиває перед початком нового робочого тижня.

Вихідний день прем’єр-міністр Олексій Гончарук вирішив провести на футбольному майданчику.

Він опублікував знімок, на якому можна побачити футбольне тренування.

– Робота роботою, а футбольчик за розкладом, – написав прем’єр-міністр.

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Швидше за все, Гончарук також брав участь у тренуванні, оскільки на знімку він одягнений у спортивну форму.

До слова, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів про перші завдання Кабінету міністрів.

Фото: Олексій Гончарук