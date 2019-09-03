ДБР підозрює екс-голову Верховної Ради Андрія Парубія у перешкоджанні здійсненню виборчого права.
Державне бюро розслідувань вивчає інформацію про можливе перешкоджання екс-головою Верховної Ради Андрієм Парубієм здійсненню виборчого права.
Про відкриття справи проти Парубія повідомили у прес-службі ДБР.
Справу відкрито за ч. 4 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму або діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу.
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Справу проти Парубія відкрили 20 серпня за рішенням суду.
Нагадаємо, ДБР відкрило кримінальне провадження проти п’ятого президента Петра Порошенка через поїздку на Мальдіви.