Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Анни Коваленко заступником голови Офісу президента.

Указ президента Володимира Зеленського про призначення Анни Коваленко на посаду заступника голови Офісу президента з’явився на сайті глави держави 4 вересня.

Коваленко обрали народним депутатом Верховної Ради IX скликання за списком партії Слуга народу.

Вона брала активну участь під час подій Євромайдану, була командиром 39-ї сотні Самооборони Майдану.

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Вона також працювала радником трьох міністрів оборони і міністра інформаційної політики.

До слова, Кабінет міністрів вирішив звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА.