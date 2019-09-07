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У Росії та в анексованому Криму залишаються понад 110 українців — Денісова

На території Росії та в анексованому Криму залишаються понад 110 українців.

У Росії та в анексованому Криму залишаються понад 110 українців — Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що українська влада працює над звільненням усіх українців.

Денісова також розповіла, що усі звільнені сьогодні українці наразі їдуть в медичний госпіталь на обстеження.

Читайте: Обмін ув’язненими між Росією і Україною (ОНЛАЙН)

Президент запевняє, що перший етап виконано.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною та Росією закінчився. Політичні в’язні та військовополонені моряки приземлилися в аеропорту Бориспіль.

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