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Факти / Україна

Слуга народу представила законопроект про голову КМДА

Згідно з новим проектом закону, голова КМДА зможе брати участь у засідання Кабінету міністрів.

Слуга народу представила законопроект про голову КМДА

Народні депутати з фракції Слуга народу запропонували проект закону №2143, який вносить зміни до закону Про столицю України – місто-герой Київ.

Відповідно до законопроекту, глава КМДА отримає додаткові повноваження, серед яких участь у засіданнях Кабміну, згода на призначення і звільнення керівників розташованих у Києві держпідприємств, узгодження питань створення, реорганізації, ліквідації організацій загальнодержавного значення.

Також у нього з’явиться право опротестувати акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста та його окремих районів у письмовій формі.

Призначатиме і звільнятиме голову КМДА президент України.

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Проект закону пропонує закріпити здійснення виконавчої влади у столиці за Київською міською адміністрацією.

Крім того, у місцевих радах хочуть скоротити кількість депутатів до 84 осіб.

До слова, заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що посаду голови КМДА можуть скасувати.

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