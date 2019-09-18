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Факти / Україна

Економічний розвиток і боротьба з корупцією – Гончарук провів зустріч з послами G7

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук провів зустріч з послами країн Великої сімки, під час якої обговорив підтримку України.

Олексій Гончарук

18 серпня відбулася зустріч прем’єр-міністра Олексія Гончарука з послами країн G7.

Сторони говорили про підтримку енергетичного сектору, розвитку державного управління та економічного розвитку України.

– Найважливіший пріоритет – системна боротьба з корупцією. Це ключові вектори послідовної підтримки країни, яку надають нам країни G7, – повідомив Гончарук.

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Зустріч прем’єр-міністра з послами країн Великої сімки розпочалася після засідання уряду.

До слова, Олексій Гончарук розповів, що цього року Україна востаннє ухвалює бюджет лише на рік.

Джерело: Олексій Гончарук

Фото: Олексій Гончарук

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