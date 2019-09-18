Новим главою Фонду державного майна України стане Дмитро Сенниченко.
Кабмін на засіданні 18 вересня погодив внесення до Верховної Ради подання про призначення Дмитра Сенниченка головою ФДМ.
До цього обов’язки голови Фонду держмайна виконував Віталій Трубаров.
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Сенниченку – 46 років. Він відомий економіст та фінансист.
Останнім часом був директором управління нерухомим майном та інфраструктурою в Укрпошті. Займався також реформуванням держпідприємства.
Нагадаємо, 9 липня співробітники НАБУ та СБУ провели санкціоновані обшуки в приміщенні Фонду держмайна.
Фото: Dmitry Sennychenko
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