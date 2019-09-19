75 народних депутатів Верховної Ради IX скликання скористалися правом виклику чергового службового автомобіля.

В автобазі Управління справами апарату Верховної Ради України розповіли, що станом на 16 вересня 2019 року 75 народних депутатів України скористалися правом виклику службового автомобіля.

За їхніми даними, було виконано 268 замовлень виклику службового транспорту.

Читайте: Зарплати топ-менеджерів в Україні та Європі: експерти порівняли доходи

До яких фракцій належать народні депутати не повідомляється.

Нагадаємо, відповідно до вимог частини 8 статті 23 Закону України Про статус народного депутата України та відповідно до положением про порядок закріплення та використання автомобілів у Верховній Раді, нардепам для вирішення питань, пов’язаних із здійсненням депутатських повноважень, надаються службові автомобілі для поїздок в межах Києва.

До слова, голова Офісу президента Андрій Богдан і його заступники в серпні отримали зарплату вищу, ніж у Володимира Зеленського.