На кордоні Бурятії та Іркутської області затримали якутського шамана, який йшов пішки до Москви, щоб провести обряд по “вигнанню Путіна”.

На кордоні Бурятії та Іркутської області затримали шамана Олександра Габишева, який йшов до Москви “виганяти Путіна”.

За інформацією ЗМІ, Габишева затримали, коли він зупинився для ночівлі в районі федеральної траси. Проти нього можуть порушити кримінальну справу про організацію екстремістського співтовариства.

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– Приїхали два автобуси з поліцією, скрутили і завантажили разом з візком і відвезли у бік Улан-Уде, – йдеться в повідомленні.

В іншому виданні повідомили, що люди, які затримали шамана, не представилися і були озброєні автоматами і кийками.

Ймовірно, Габишева могли затримати силовики з Читинської області за організацію несанкціонованого мітингу в Читі в липні 2019 року.



До слова, 11 вересня над Твер’ю (РФ) пролетів літак зі святою водою, іконами і мощами місцевих святих.

Джерело: Znak