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Факти / Україна

У Києві назвали найпопулярніші станції метро

Академмістечко, Мінська і Позняки стали найпопулярнішими станціями метро Києва серед пасажирів.

метро

Академмістечко – найпопулярніша станція метро Києва. За вісім місяців вона прийняла 13 млн 743 тис. пасажирів.

Понад 12 млн пасажирів прийняли станції Вокзальна та Лісова. Найменше – Дніпро – трохи більше 652 тис.

Червона гілка є найбільш завантаженою в Києві – 132 млн 234 тис. осіб.

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Друге місце посіла синя гілка метро. Лідером є станція Мінська. Тут здійснили поїздки 10 млн 934 тис. осіб. Понад 9 млн зі станцій Почайна і Контрактова площа. Найменшу кількість пасажирів зафіксували на станції Виставковий центр – 3 млн 297 тис. пасажирів.

Загальна завантаженість лінії склала 112 млн 311 тис. осіб.

Найменш завантаженою виявилася зелена лінія метро. Потяги на цій гілці провезли 77 млн 371 тис. осіб. Найбільше пасажирів зафіксували на станції Позняки – 9 млн 730 тис. Майже стільки ж на Лук’янівській.

Найменше поїздок було на станції Червоний хутір – 1 млн 100 тис.

Нагадаємо, останній день користування жетонами для проїзду у Київському метрополітені – 31 жовтня.

Джерело: КП Київський метрополітен

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