Гривня зміцніла до трирічного максимуму – причини та прогноз на осінь

Українська валюта зміцнюється вже протягом місяця і дійшла до трирічного максимуму. Національний банк укріпив офіційний курс вітчизняної валюти одразу на 18 копійок, 30 липня за долар давали 25,25 гривень. Євро коштує 28,08 гривні. Востаннє курс нацвалюти перевищував ці позначки в серпні 2016-го. За липень курс долара впав практично на гривню, а євро – аж на півтори.

Чекати долар по 20 гривень не варто, переконують експерти

І додають, нинішній курс може втратити ще кілька копійок, але таки зупиниться на позначці 25. Так українська валюта піднятися змогла завдяки збігу кількох факторів. Україна вперше має плюсовий торговельний баланс, ми купуємо газ за нижчою ціною. А ще у світі здорожчали зерно та метали – а саме їх ми продаємо за кордон найбільше.

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Підтримати вітчизняну валюту вдалося і завдяки продажу державних облігацій. Якщо торік Мінфін продав їх на 200 млн доларів, то цьогоріч ця сума сягнула кількох мільярдів. Бо іноземці збагнули привабливість інвестицій в українські облігації.

Щоправда, експерти одностайні, з настанням осені ситуація може кардинально змінитися. Але все залежитиме від майбутнього Кабміну та його політики: співпраці з Міжнародним валютним фондом, боротьби з корупцією, швидкості залучення інвестицій та впровадження реформ.

Та якщо долар почне відвойовувати свої позиції – панікувати не варто, закликають у національному банку. Бо у бюджеті до кінця року закладений курс на рівні 29.30. У НБУ заспокоюють – золотовалютних резервів вистачає, їх понад 20 млрд.

К слову, курс долара знизився до історичного мінімуму.

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